'İstanbul'a özel yasa çıkarılmalı, iç göçe karşı vize uygulanmalı'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, İstanbul'a özel yasa çıkarılması gerektiğini söylerken, 'Erdoğan şehri perişan eden iç göçe karşı vize uygulanması gerektiğini dile getirmişti. Yeniden tartışmalıyız bunları' ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, İstanbul'a özel bir yasa çıkarılması gerektiğini savundu.

"Dünyanın en kıymetli şehirlerinden, nüfusu bazı ülkelerin nüfusundan daha kalabalık hale gelmiş ve dünya mirası için eşi benzeri olmayan bu şehir için özel yasa çıkarmak zorundayız. Başka türlü bu şehir kurtulmaz" diyen Öztürk, "Hatırlarsanız Erdoğan belediye başkanıyken, Maslak’ı New York Manhattan’a çevirmek isteyen Mustafa Sarıgül’e şiddetle karşı çıkmıştı. Yine Erdoğan şehri perişan eden iç göçe karşı vize uygulanması gerektiğini dile getirmişti. Yeniden tartışmalıyız bunları. Bu kadar büyük, bu kadar kalabalık ve bu kadar önemli bir şehrin statüsü farklı olmak zorunda. Tabi başkanının da. Eminim diğer büyük şehir belediye başkanları da buna hak verecektir. İstanbul’la diğer belediyeleri aynı kanunla ve sistemle yönetmek imkânsız" ifadelerini kullandı.

Bunun Washington, Paris ve Londra olmak üzere, dünyada bunun birçok örneği olduğunu belirten Öztürk, "Neden bizde olmasın? Düzenlemeyi yönetim bilimi açısından zorunlu kılan bir hali var. Şehre özel statü kazandırmak, ülkeden koparmak anlamına gelir düşüncesi, sadece duygusal değil, aynı zamanda gerçeklerden uzak bir itiraz" dedi.