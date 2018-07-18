İstanbul'a kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

İstanbul’a ani sel baskını ve şiddetli yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji verilerine göre yağış öğle saatlerinde başlayacak.
Yağışlar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Kocaeli çevresinde yoğun olarak görülecek. Y
Yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz’de 3 gün sürecek.
Uyarıda, "Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.