İstanbul'a ihanete devam: Üç gökdelen daha geliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kiptaş, Etiler Polis Okulu arazisi üzerine üç gökdelen yaptırıyor. Erdoğan yakın geçmişte, 'İstanbul'a ihanet ettik' itirafından bulunmuştu. Kiptaş'ın projesi 'ihanete devam' yorumlarına yol açtı.

“Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari uyarısına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kiptaş, Etiler Polis Okulu arazisine üç gökdelen yaptırıyor.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 31 bin 885 metrekarelik arsasına inşa edilecek proje belli oldu. KİPTAŞ arazide yapılacak inşa için Astaş ile Yapı & Yapı şirketleriyle anlaştı. Üç gökdelenin yükseleceği projede büyük bir alışveriş merkezi de yer alacak.

Etiler Meslek Yüksekokulu için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan protokol sonucu arazi İBB'ye devredilmişti. İBB, Etiler'deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için 4 Nisan 2018'de ihale düzenledi. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye Kiptaş, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere 4 firma katıldı. İBB'nin şirketlerinden Kiptaş", idare payı geliri 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 666 milyon liralık teklif sunarak ihaleyi kazandı.

Kiptaş, daha sonradan arazi üzerinde hayata geçirilecek projenin yapım işini Vedat Aşçı'nın sahibi olduğu Astaş ile Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı & Yapı ortaklığına verdi. İhalenin yapım ihalesinin ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirildiği belirsizliğini korurken, yetkililer süreçle ilgili bilgi vermedi.

40 METRE OLMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, yükseliği 35 ile 40 kat arasında değişen 3 gökdelenden oluşan projenin iki blokunda 251 rezidans yer alacak. Dünyanın en lüks şehirlerinde otel ve rezidans işletmeciliği yapan Mandarin Oriental Hotel Group ise bir kuleyi 156 oda, 16 süitten ve üç restoran oluşan bir otel olarak işletecek. 2022 yılında tamamlanması beklenen dev projenin altında ise ticari ünitelerin yer alacağı üç katlı bir alışveriş merkezi yer alacak. Etiler projesi, Astaş'ın Bodrum'daki lüks projesiyle ve İstanbul Kuruçeşme'de Boğaz'a nazır inşa edilen otelinden sonra Mandarin'in Türkiye'deki üçüncü girişimi olacak.

İMAR PLANI DEĞİŞMİŞ, YÜKSEKLİK SERBEST BIRAKILMIŞTI

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi'nde 13 bin 199 metrekarelik 2011 ada 29 parsel ile 18 bin 686 metrekarelik 271 parsel üzerinde bulunuyor. Toplam 31 bin 885 metrekarelik alana sahip olan arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Verilen 2.5'lik emsal ile arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.

Son yıllarda hem seçimler öncesinde hem de şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İstanbul'a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

3 Şubat 2019: Bütün belediye başkan adaylarına şunu söylüyorum. Biz şunu bileceğiz. İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir. Dikey mimari insan ilişkilerini de ortadan kaldırıyor, bu yapılarda oturanlar birbirini tanımıyor.

8 Kasım 2018: Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım.

7 Kasım 2017: Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.

21 Ekim 2017: 40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.

1 Temmuz 2016: İstanbul'a çok yanlışlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul'umuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık.