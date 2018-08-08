İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Atatürk Havalimanı’nda saatlik pist kapasitesi 35 iniş, 35 kalkış. İstanbul Yeni Havalimanı’nda Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş 40 kalkış yapılabilecek. Açılışın 16 ay sonrasında devreye girecek 3. tam bağımsız pist ile birlikte saatlik kapasiteyi 60 iniş, 60 kalkışa çıkaracağız. Birinci etabın tamamlanmasının ardından 2. etap yapılmaya başlanacak” dedi.

Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın "boyutlarıyla kendi alanında dünyanın en büyüğü olacağını" ifade ederek, projenin açılışına 81 gün kaldığını hatırlattı.

'PROJENİN YAPILDIĞI ALAN DAHA ÖNCE MADEN SAHASIYDI'

Projede bölge şartları nedeniyle pek çok teknik sorunun aşıldığını öne süren Turhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "projenin kararının verilmesinden projenin gerçekleşmesi aşamasına kadar her türlü desteği verdiğini" söyledi.

Havalimanının ilk fazını 29 Ekim 2018'de Erdoğan’ın katılımıyla açmayı planladıklarını anlatan Turhan, projede hangi aşamaya gelindiğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Projede yüzde 95 oranında gerçekleşme sağlandı. Projemizin yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu proje yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor. Kamu kaynağı kullanmadan, yatırımcısının finansmanını sağlayıp inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde hazinemize 22 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecektir.

Bu projenin yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce maden sahası olarak kullanılmış, birçok maden çukurundan, gölcüklerinden ibaretti. 75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir hizmeti meydana getirdik, bu proje kapsamında. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde.”