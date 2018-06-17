İstanbul yağmura teslim oldu

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından İstanbul'da yollar, evler ve işyerleri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle Beşiktaş Dolmabahçe’de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Beyoğlu Dernek sokakta bulunan birçok evi de su bastı. Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Yoğun yağış ulaşımı da etkiledi. Piyalepaşa bulvarı yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören sürücüler geri manevra yaparak farklı güzergâhlara yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam etmeye çalışan bir taksinin içi ise yağmur sularıyla doldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.