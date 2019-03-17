İstanbul ve Diyarbakır'da Newroz kutlamalarına izin verildi

İstanbul Nevruz Tertip Koordinasyonu tarafından Bakırköy İlçe Seçim Kurulu’na yapılan miting başvurusuna izin çıktı. İstanbul'daki kutlama, 24 Mart Pazar günü Bakırköy Pazar alanında yapılacak. Diyarbakır’da ise 21 Mart Perşembe günü kutlama gerçekleştirilecek.

İstanbul Nevruz Tertip Koordinasyonu'nun başvurusuna izin çıkmasının ardından, "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" sloganıyla gerçekleşecek olan Newroz kutlaması, 24 Mart Pazar günü saat 12.00'de Bakırköy Pazar alanında yapılacak.

Newroz programının içeriğinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" sloganıyla gerçekleştirilecek Newroz kutlaması için Bağlar İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru da kabul edildi.

Bu kapsamda, 21 Mart Perşembe günü Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Newroz Alanı'nda kutlama gerçekleştirilecek.

İZMİR'DE GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KUTLANACAK

İzmir'de Newroz'un adresi ise Gündoğdu Meydanı olarak belirlendi.

Nevruz Tertip Komitesi 21 Mart Perşembe günü için yasal başvurularda bulunurken, kent halkına katılım çağrısında bulundu.

Newroz kutlamalarına Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşmacı olarak katılması planlanıyor. Ayşenur Kolivar ve Diljen Rojin de sahne alacak.