İstanbul Valisi borç iddialarını reddetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemde belediyenin bir günde 1,7 milyar borçlandığı iddialarını reddetti. Yerlikaya, 'Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır' öne sürdü.

soL - Haber Merkezi