İstanbul Valisi borç iddialarını reddetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
Hukuksal yollara başvuracağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları yayınladı:
Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan YALAN ve İFTİRA haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunulur. pic.twitter.com/2994VpKcxa
— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 7 Temmuz 2019