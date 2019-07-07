İstanbul Valisi borç iddialarını reddetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemde belediyenin bir günde 1,7 milyar borçlandığı iddialarını reddetti. Yerlikaya, 'Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır' öne sürdü.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 07 Temmuz 2019 20:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. 

Hukuksal yollara başvuracağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları yayınladı:

 

 