İstanbul Valiliği'nden Onur Yürüyüşü açıklaması: Plastik mermi kullanılmadı...

İstanbul Valiliği, Onur Haftası yürüyüşüne yönelik polis saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yapılan uyarıların sonuçsuz kalması üzerine zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Ancak, müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren haber ve yorumlar ile sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır" denildi.