İstanbul Valiliği’nden ‘kayıt parası’ açıklaması

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada okullarda velilerin ‘rızası dışında’ kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceği belirtildi. Valilik konuyla ilgili açılan 55 soruşturmadan 7'sinin sonuçlandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği "Okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanması" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında velilerden kayıt parası talep edildiğine yönelik Valiliğe başvurular olduğu belirtildi.

Anayasa'nın 42. maddesindeki "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" hükmünün hatırlatıldığı Valilik açıklamasında şöyle denildi:

55 İNCELEME/SORUŞTURMA BAŞLATILDI

“Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin Birlik Gelirleri başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir."

Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, Valiliğe ulaşan ihbar ve şikayetlerin ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi.

