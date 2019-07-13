İstanbul Valiliği: Aydos'taki yangını iki çocuk çıkardı

İstanbul Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

Kartal Yakacık'ta bulunan Aydos ormanlarında geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği, açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; 13 ve 11 yaşlarındaki K.A. ve F.Ş. adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır" denildi.

Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürülmüştü.