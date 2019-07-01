İstanbul Valiliği Atatürk'ün kaşlarına fotoşop yaptı, tepki sonrası paylaşımı sildi

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretin fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşırken bir ayrıntı dikkat çekti. Arkada duran Atatürk resmiyle fotoşop üzerinden oynandığı ve kaşların birleştirildiği görüldü. Valilik bu paylaşımı gelen tepkiler sonrası hızlıca kaldırırken, fotoğraf düzeltilmiş olarak yeniden paylaşıldı.

soL - Haber Merkezi