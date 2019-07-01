İstanbul Valiliği Atatürk'ün kaşlarına fotoşop yaptı, tepki sonrası paylaşımı sildi

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun valiye yaptığı ziyaretin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda arkadaki Atatürk resmiyle fotoşop üzerinden oynandığı ve kaşların birleştirildiği görüldü.
Paylaşım gelen tepkilerin ardından kısa sürede kaldırıldı ve orjinal fotoğraf paylaşıldı.
Valiliğin yaptığı ilk paylaşım tepkilere neden oldu.
Paylaşım daha sonra şu şekilde güncellenirken, Twitter kullanıcıları paylaşımın altına tepkilerini dile getirdi:
Sayın Valimiz Ali Yerlikaya,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kabul ettiler. pic.twitter.com/LixVQsRK86
— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 1 Temmuz 2019