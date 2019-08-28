İstanbul Valiliği açıkladı: 21 bin sığınmacı kentten çıkarıldı

İstanbul Valiliği, 12 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında kentten çıkarılan sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 16.423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir" denilirken, İstanbul'da kaydı bulunmayan 4 bin 500 Suriyeli sığınmacının ise geçici barınma merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilerin hangi durumlarda kente kaydedileceği de şöyle açıklandı:
Başka illere kayıtlı Suriyelilerden;
- 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde İstanbul’da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri,
- Aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri,
- Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar,
- İstanbul’da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri,
- Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler,
Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır.