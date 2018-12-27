İstanbul Üsküdar’da 400 metrelik tarikat tüneli

İstanbul Üsküdar'da evlerinin altından bir tünel geçtiğini tesadüfen fark eden mahalleli büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise içinden bir insanın geçebileceği genişlikte, 400 metre uzunluğunda bir tünel tespit etti. Tünelin bir tarikat yurduna ait olduğu belirlendi.

İstanbul Üsküdar’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka tekeri bir göçüğe saplandı.

Sözcü'nün haberine göre komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, bir anda ortaya çıkan göçüğün sebebini araştırmaya başladı.

Göçüğün; evlerinin altından geçen bir tünele ait olduğunu tespit edenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

400 METRE UZUNLUĞUNDA SÜLEYMANCI TÜNELİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda vatandaşları tedirgin eden tünelin, yaklaşık 400 metre uzunluğunda olduğu belirlendi.

Tünelin yakın zamanda yapımına başlanan Süleymancılar tarikatına ait Çengelköy Sultan Murat Kuran Kursu Talebe Yurdu'na ait olduğu tespit edildi.

YURT YETKİLİLERİNE VE MÜTEAHHİTE ULAŞILDI

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt yetkililerine ve yurdun yapımını üstlenen müteahhitte ulaştı. 4 ay önce gizlice yapımına başlanan 400 metrelik tünel için tarikat mensupları “Atık su gideri için yaptık” savunması yaptı.

Tünelin kaçak ve usulsüz bir şekilde ana kanalizasyon hattına bağlandığı öğrenildi. Ancak inşaat halindeki yurda neden ‘gizli atık su giderine’ ihtiyaç duyulduğu ise aydınlatılamadı.

TÜNEL KAPATILDI

Yurt yetkilileri, mahalleliyi tedirgin eden 400 metrelik tünelin usulsüz yapıldığını itiraf ettiler.

Belediye ekipleri de iş makineleriyle tüneli kapattı.