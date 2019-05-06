İstanbul seçimleri iptal edildi!

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini açıkladı.

AKP'nin talebi sonrası YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararını verdi.

YSK 7'ye 4 oy çokluğu İle İstanbul seçimlerini iptal etti.

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

​İstanbul seçimlerine ilişkin AKP ile MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

YSK tarafından resmi yazılı açıklama ise henüz yapılmadı.

AKP YSK Temsilcisi Özel ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Öte yandan, seçimlerin İstanbul'un ilçelerinde değil, yalnızca Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanacağı bilgisi verildi.

Öte yandan YSK, kararını sandık kurulları usulsüzlüğü iddiasına dayandırdı.

İŞTE YSK'NİN 'GEREKÇESİ'

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ilk bilgilere göre iptal kararının sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükler nedeniyle alındığını belirtti.

Canova'nın edindiği ilk bilgiler ve izlenimleri şöyle: "AKP, itirazlarda iki başlığa çok güveniyorlardı. İlk aşamada edindiğim bilgilere göre YSK de seçimin yenilenmesi kararını verirken, sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükleri ele aldı. Ve seçimin yenilenmesi kararını verdi."