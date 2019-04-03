İstanbul seçimini kaybeden Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

AKP kulislerinde, seçimi kaybeden Binali Yıldırım’ın durumunun ne olacağı merak ediliyor. Yıldırım’ın yeniden TBMM Başkanlığı’na dönüşünün zor olduğu, Erdoğan’ın Yıldırım’a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verebileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonuçlarının ardından parti yönetiminde ve bakanlarda değişikliğe gideceği iddiaları güç kazanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, parti kulislerinde, “Seçimden sonra artçı sarsıntılar olacaktır” görüşü dile getirilirken, Erdoğan’ın genel merkezin teşkilatlarla ilgili hazırlayacağı rapora göre hem parti hem de teşkilat yönetimlerinde sert bir değişime gidebileceği kaydediliyor. Kulislerde İstanbul’da seçimi kaybeden Binali Yıldırım’ın partideki pozisyonunun ne olacağı da merak ediliyor. Yıldırım’ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebileceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, yalnızca bakan değişimi değil 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeniden düzenlediği bakanlıkların yapısını da gözden geçirebileceği, bazı değişikliklere gidebileceği, cumhurbaşkanı yardımcılığının sayısında da artırma yolunu tercih edebileceği konuşuluyor.

Seçimin faturasının kesileceği bir diğer yerin de genel merkez yönetimi ve teşkilatlar olacağına dikkat çekiliyor. Adayların belirlenmesinin ardından sorun çıkaran, yeterince çalışmayan, çekişmeyi sürdüren teşkilat yönetimlerinin görevden alınması, MYK’de de değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın MKYK’de bir değişiklik yapmaya karar verirse olağanüstü kongreye bile gidebileceği dile getiriliyor.

