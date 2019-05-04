İstanbul seçimi iptal edilirse CHP ne yapacak?

CHP’li üst düzey bir yönetici, yenileme kararı alınması durumunda boykot dahil her seçeneğin konuşulmasının doğal olduğunu söyledi.

YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali başvurusunu görüşmesine günler kala Ankara’da kulisler hareketlendi. Yeniden seçim kararı alınması durumunda muhalefet boykot dahil her seçeneği masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Alınacak tutum belirlenirken, kamuoyu yoklaması da yapılabileceği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinden 35 gün sonra, İstanbul itirazını karara bağlayacak. Sandık kurulu usulsüzlüğü iddiası üzerinden seçimin iptalini bekleyen AKP ve MHP tekrar seçimde kazanacağından emin.

İptal olasılığını bugüne kadar konuşmayan muhalefet cephesi ise yenileme kararı çıkması durumunda boykot dahil tüm seçenekleri tartışacak görünüyor. Alınacak tutum belirlenirken kamuoyu yoklaması da yapılabileceği belirtiliyor.

AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in verdiği bilgiye göre Kurul İstanbul seçimlerinin iptal edilip yenilenmesini içeren başvuruyu pazartesi günü görüşmeye başlayacak.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Kurul’un nasıl bir yöntem ve takvim içinde dosyayı müzakere edeceği henüz belli değil ama Özel, toplantı başında dosya üzerinde çalışan üyenin bir sunum yapacağını daha sonra da kendisinin parti temsilcisi olarak ilçe seçim kurullarından gelen bilgiler üzerinde bir değerlendirme yapacağını söyledi. YSK’nın talebi doğrultusunda ilçe seçim kurulundan gelen bilgiler içinde, “YSK üyelerini kandırmaya dönük cevaplar” olduğunu söyleyen Özel, “Bunları tek tek tespit ettik. Bu tespitlerimizi söyleyeceğim” dedi.

TOPLANTI BAŞINDA SUNUMLAR YAPILACAK

Dosyayı hazırlayan YSK üyesi ve AKP’nin YSK temsilcisi Özel’in açıklamalarının ardından Kurul üyeleri müzakereye geçecek. Müzakere sırasında sandık sayım cetvelleriyle ilgili eksiklikler, kayıp oy pusulaları gibi iddiaların da sisteme girilerek incelemesinin yapılması bekleniyor. Diğer iddialarla ilgili görüşmelerin hangi yöntemle yapılacağına da Kurul o gün karar verecek.

1-2 GÜN İÇİNDE SONUÇLANIR

AKP’nin YSK temsilcisi Özel, görüşmelerin 1-2 gün içinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Özellikle 19 bin 743 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı yönündeki iddialarının gelen cevaplarla teyit edildiğini belirten Özel, bunun tek başına iptal için yeterli olduğunu ileri sürdü. Özel, kamu görevlisi olmayanların organize şekilde bu süreçte yer aldığı iddiasına kanıtlardan biri olarak da kamu görevlisi olmayan yaklaşık 19 bin kişinin 2 bin 245’inin yakınlarının KHK ile ihraç edilmiş olmalarını gösterdi.

YENİLEME KARARI ÇIKARSA NE OLUR?

YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararına sayılı günler kala “İptal” olasılığı üzerine Ankara’da senaryolar konuşulmaya başlandı. AKP’de üst düzey bir yönetici, “Tarihte yenilenen ve muhalefetin kazandığı bir seçim gösteremezsiniz. Emin olun yenileme kararı çıkarsa İstanbul seçimini AKP kazanacaktır” dedi.

ELİMİZDEN ALDILAR MIZMIZLIĞI İLE HUKUK YARIŞACAK!

Maltepe üzerinden seçimlerin yenilenmesi yönünde YSK’ye itiraz başvurusu yapan MHP de olası bir tekrar seçim kararında İstanbul’un kazanılacağı görüşünde. MHP’li üst düzey bir yönetici, “Yeniden seçim olsa muhalefet ezer geçer, deniyor. Ama bakın YSK iptal derse nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yenileme kararı alınırsa bu seçimin iptalini isteyen ittifak hukuksuzluğu ispat etmiş, hırsızlık, usulsüzlüğü tespit ettirmiş olacak. Diğer tarafta ise “elimizden aldılar” mızmızlığı yapanlar olacak. Seçim olduğunda, “Elimden alındı, mağdurum” diyenle hukuken usulsüzlüğü tespit ettirenler karşı karşıya gelip, yarışacak. Bu durumda hukuk galebe çalacaktır” dedi.

MUHALEFET SEÇİMİ BOYKOT EDER Mİ?

Muhalefet cephesi “seçim iptal edilirse ne olur?” sorusuna bugüne kadar yanıt vermedi. Ancak bu olasılık kapalı toplantılarda ele alınmaya başlandı. CHP’li üst düzey bir yönetici, yenileme kararı alınması durumunda boykot dahil her seçeneğin konuşulmasının doğal olduğunu söyledi. Seçimin iptali durumunda seçmenlerden de boykot yönünde bir baskı şaşırtıcı olmayacak. Ancak aynı siyasetçi İstanbul seçimine girmeme kararının Meclis’teki varlığı da tartışmaya açacağını belirterek, “Seçime girmeyeceksek Meclis’i de boşaltmamız gerekir. Bunların hiçbiri kolay kararlar değil. Enine boyuna değerlendirilecektir” dedi.

KAMUOYU YOKLAMASI DA YAPILABİLİR

CHP’nin iptal durumunda nasıl bir tutum alacağı henüz bilinmiyor ama iptal kararı verilmesi durumunda İstanbul için ittifak kurulan diğer partiler, oluşumlarla bir değerlendirme yapılıp ortak bir tutum alınmaya çalışılacak. Bir parti yöneticisi alacakları tutumla ilgili geniş bir kamuoyu yoklaması da yapabileceklerini, kararda seçmenin de görüşünü alacak bir mekanizma işletebileceklerini söyledi.