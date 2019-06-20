İstanbul seçimi için il dışından görevlendirilen polis sayısı belli oldu

İstanbul Valiliği 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Şehir dışından görevlendirilecek polislerin usulsüz oy kullanacağı iddiaları tartışma konusu olmaya devam ederken, Valilik açıklamasında, şehir dışından görevlendirilen polis sayısının 2 bin 64 olduğu açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için; İl jandarma komutanlığı 5 bin 632, il emniyet müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığımızda ise 350 personel görevlendirilmiştir. Tüm birimler; yeterli sayıda kara, deniz ve hava araçlarıyla seçim günü emniyet ve asayiş hizmeti sunacaklardır. İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu İlimizde görevlendirilmiştir. Seçim öncesi ve seçim sonrası güvenlik tedbirleri ayrıca planlanmıştır"