İstanbul seçim sonucuna tuhaf itiraz: 'Seçim tekrarlanmalı'

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş’tan tuhaf bir itiraz geldi.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş’tan itiraz geldi.

İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvuran Aydoğmuş dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: ”Bu seçim Türkiyemizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir. İstanbul’daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdurum.”