İstanbul merkezli 12 ilde 'ByLock' operasyonu: 39 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ByLock kullandığı gerekçesiyle 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "FETÖ soruşturması" kapsamında, şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında ayrıca savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat illeri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Operasyonda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.