İstanbul Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

Bu yıl 'Sağlıklı yarınlara koş İstanbul' temasıyla yapılan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Boğaziçi Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Felix Kimutai, 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Yarışta 30. kilometreden sonra yaptığı atakla rakipleriyle arasındaki farkı açan Kimutai, kendisiyle aynı ülkeden Vincent Kiplagat'ın 2010 yılında 2.10.42'lik dereceyle ele geçirdiği İstanbul Maratonu rekorunun yeni sahibi oldu. Erkeklerde Bahreynli Abdi İbrahim Abdo, 2 saat 10 dakika 37 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich de 2 saat 10 dakika 55 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle organizasyonda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Kenyalı sporcu, geçen yıl maratonu 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle bitirerek rekor kırmıştı. Kadınlarda Kenyalı Margaret Agai, 2 saat 25 dakika 4 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Fatuma Sado da 2 saat 31 dakika 5 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak. Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek.