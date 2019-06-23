İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı. Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hakim Ziya Bülent Öner, kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan Öner'in yerine yeni atama yapılacağı belirtildi. 31 Mart seçimlerini yöneten Müberra Gürdal'ın 9 Mayıs'ta emekliliğini istemesi üzerine 12 Mayıs'ta göreve getirilen Hakim Ziya Bülent Öner, daha önce 16. Aile Mahkemesi'nde ve Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapmıştı.

Öner'in yerine Hakim Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten bakacaği bildirildi.

FATMA NİLGÜN UÇAR KİMDİR?

Gazeteci Metin Göktepe davasında sanık polisler hakkında tutuklanma kararı veren hakim olan Fatma Nilgün Uçar'ın, tutuklama kararını vermesinden sonra Edirne'ye sürgününün istendiği ortaya çıkmıştı. Afyon'daki görev süresi dolmayan ve atama talebi de bulunmayan Fatma Nilgün Uçar'ın yer aldığı atama kararnamesine, aynı yerde görev yapan kendisi gibi hakim olan eşi Hayati Uçar da dahil edilmişti. Aynı zamanda, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralırken, mazbatada imzası olan hakimlerden biri de yine Fatma Nilgün Uçar'dı.