İstanbul için yeni anket sonucu açıklandı

MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişiyle gerçekleştirilen İstanbul anketinin sonucu açıklandı.

23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan yeni bir anket çalışmasının sonuçları açıklandı.

Reuters’in aktardığına göre anket, MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişiyle gerçekleştirildi. MAK’ın raporunda, 31 Mart seçimlerinde ankete katılanların yüzde 40,1’inin İmamoğlu, yüzde 40’ının ise Yıldırım’a oy verdiği, yüzde 17’sinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

Bu pazar günü yapılacak seçimler için ise ankete katılanların yüzde 44’ü İmamoğlu’na yüzde 42,5’i ise Yıldırım’a oy vereceğini söylerken oy kullanmama oranının ise yüzde 10.5 olduğu görüldü.