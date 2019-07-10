İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Trakya, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da da bugün ve yarın günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Açıklamada, bugün Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi beklendiği kaydedildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların Cuma günü Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların bugün Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.