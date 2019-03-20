İstanbul Havalimanı'nda olmayan yolcunun, açılmayan etabın parasını da halk ödeyecek!

İşçi ölümleri ve insanlık dışı çalışma koşullarıyla eleştiri konusu olan İstanbul Havalimanı'nda olmayan yolcunun, açılmayan etapların parası da halkın cebinden çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de yaptığı açılışın üzerinden aylar geçmesine rağmen faaliyete geçemeyen İstanbul Havalimanı'na ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2017'de Atatürk Havalimanı'nı 30 milyon yolcu kullandığını hatırlatırken, 25 yıl boyunca özel firma tarafından işletilecek İstanbul Havalimanı'nda kapasite dolmazsa 3 ve 4. etabın inşa edilmeyeceğini ancak devletin garanti yolcu ödemelerini inşa edilmeyecek bu etaplar için de ödeyeceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nda ilk etabın kapasitesinin yıllık 70 milyon yolcu olduğunu belirten Akar, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “İkinci etap devreye girince 90 milyon yolcuya ulaşılacak. Eğer 90 milyon sıkışırsa 3. etap inşa edilecek ve 20 milyonluk bir yolcu kapasitesi daha ilave edilecek. 90 milyon yolcu da sıkışırsa 4. etap inşa edilecek. Kapasite artışına gerek duyulmazsa, bu durumda firmanın inşa etmeyeceği 3 ve 4. etaplara biz boşu boşuna para ödemiş olacağız. Bütün YİD havalimanlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin garanti ettiği yolcu ücreti dış hatlarda 15 Euro. Fakat burada 20 Euro. İç hatlarda diğer havalimanlarında 2 Euro. Burada ise 5 Euro'' ifadelerini kullandı.