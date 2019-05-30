İstanbul Havalimanı'nda korkutan kazanın nedeni şok yarattı

İstanbul Havalimanı'nda geçen hafta yaşanan uçak kazasının Ankara’da ve havacılık sektöründe tartışma yaratan gerekçesi ortaya çıktı

İddialara göre geçen hafta yaşanan uçak kazası, Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için 'kestirme' yolu tercih etmesi sonucunda oldu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, geçen hafta, İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçak taksi yaptığı sırada yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptı. Ankara, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor.

Bu süreçte doğrudan ya da dolaylı yer alan ve kazayı araştıran taraflarla görüşüldü. “Büyük bir facia da yaşanabilirdi” değerlendirmelerine de neden olan kazaya ilişkin çalışmaların arka planına ulaşıldı. Kazanın araştırmalar sonrasında ortaya çıkarılan gerekçesini öğrenildi.

Buna göre Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için 'kestirme' yolu tercih etmişti.

Diğer bir deyişle yönlendirildikleri yol yerine daha kısa sürede havalanma olanağına kavuşacakları yola girdiler. Uçak, bu sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Yetkililer, bu gerekçeye ilişkin soru üzerine, “Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bütün taraflarla görüşülüyor. Elektronik kayıtlar inceleniyor” dedi.

İstanbul Havalimanı Terminal Pist Arası Taksi Süreleri Neden Uzun Sürüyor?

İstanbul Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçakların yolcularının ortak şikayeti yerde terminal ile pistlerin, pistler ile terminal arasında uzun süren taksi süreleriydi. İstanbul Havalimanı’nın yer radarının da devreye girmesiyle iniş ve kalkış yapacak uçakların apronda terminal ile pist, pist ile terminal arasındaki radar izlerinden taksi sürelerinin neden uzun sürdüğü görülebiliyor.

Alınan ekran görüntüsünde yaklaşık 45-50 dakika süren İzmir Adnan Menderes Havalimanı – İstanbul Havalimanı seferini yapan bir uçağın inişinden sonra yerde katettiği mesafe görülüyor. İstanbul Havalimanı’nın pistlerinin uzunluğu 3500 metre civarında olduğu, radar izlerinden uçağın terminalin diğer tarafına geçtiği görülebiliyor. Kabaca uçağın inişini yaptıktan sonra terminale gidene kadar yaklaşık 11 km uzunluğunda bir mesafe katetmesi gerekiyor. Bu mesafeler yerdeki taksi süresini uzatıyor. Rötarsız 49 dakika süren İzmir-İstanbul uçuşunun taksi süresi 30 dakikayı buluyor.