İstanbul Havalimanı'nda büyük kur vurgunu!

İstanbul Havalimanı’ndaki tek döviz ofisinde büyük bir kur vurgunu yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı’ndaki tek döviz ofisinde kur vurgunu yurttaşları ve yabancı turistleri isyan ettirdi.

İspanya merkezli Global Exchange firması, yüzde 25’i bulan oranda komisyon kesmesine rağmen İGA tarafından en ufak bir müdahalede bulunulmuyor.

Airporthaber’in haberine göre, İstanbul Havalimanı’nda farklı noktalarda tek bir firma adı altında faaliyet gösteren Global Exchange, döviz alış fiyatlarını yüzde 25 daha düşük yaparak her gün yüzbinlerce TL kazanç elde ediyor.

Vatandaşların ve yolcuların itirazlarına rağmen yetkili mercilerden müdahale edilmemesi sebebiyle dörtte bir gibi yüksek bir komisyon bedeli ödemek zorunda kalan yolcular duruma isyan ediyor.

AVRO 5, DOLAR 4,5 TL

İstanbul Havalimanı’nda bugünkü değeri 6.30 TL civarında olan avro kurunu 5 TL’den alan Global Exchange, Antalya’da aynı işlemi 4.70 TL’den yapıyor.

Dolarda ise İstanbul’da alış kuru 4.50 iken Antalya’da kur 4.22 TL olarak işlem görüyor.

Döviz satışında ise İstahbul’da avro 7.35 TL’den dolar ise 6.60 TL’den gerçekleştiriliyor.