'İstanbul Havalimanı'na taşınma tekrar ertelendi'

İş baskısı, fazla mesai dayatması ve kötü çalışma koşulları arasında 31 Aralık tarihine yetiştirilmeye çalışılan İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinin mart ayına ertelendiği öne sürüldü.

Resmi açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na taşınma ile ilgili bugün gerçekleştirilen toplantıdan ertelenme kararı çıktığı öne sürüldü.

Airport Haber'in haberine göre, bugün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde taşınmanın mart ayında yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Bahri Kesici, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İGA yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

İş baskısı, fazla mesai dayatması ve kötü çalışma koşulları arasında 31 Aralık'a "yetiştirilen" İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim tarihinde sadece "yumuşak bir açılış" gerçekleştirildiği, taşınma işlemlerinin 30-31 Aralık'ta başlayacak operasyon ile tamamlacağı açıklanmıştı. Açılışa yetiştirilmeye çalışılan havalimanı inşaatındaki işçiler, insanlık dışı çalışma koşullarını ve iş cinayetlerini protesto etmiş, onlarca işçi tutuklanmıştı.