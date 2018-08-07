İstanbul 'eski' ve 'yeni' diye ikiye ayrılacak, sınırları yeniden belirlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul için yeni bir eylem planı hazırladı. Buna göre İstanbul, 'eski' ve 'yeni' olarak tanımlanacak, sınırları yeniden belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul için yeni bir eylem planı hazırlarken, bu plandan bazı başlıklar basına yansıdı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan haberde, "Eski Tarihi İstanbul yeniden tanımlanarak, sınırları yeniden belirlenecek. Bu doğrultuda, eski Kudüs şehri, eski Prag kasabası gibi örnekler dikkate alınarak bu şehirlerdekine benzer şekilde bir 'Eski İstanbul' bölgesi belirlenerek turizme açılacak. Ekonominin, sanatın, sporun ve turizmin merkezi olan bölgeler ise Yeni İstanbul adıyla anılacak" denildi.

İstanbul'un her yerini gökdelenlerle dolduran AKP, iddiaya göre bu yeni planla gökdelen yapımını durduracak.

Habere göre, plan kapsamında bir de İstanbul Koruma Kanunu çıkartılacak.

İstanbul'daki ilk ve orta öğretim müfredatında "İstanbul" dersinin yer alacağı belirtilirken, "İstanbul bilgi, görgü, zevk ve adap eğitiminin öğretilmesi hedeflenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'İstanbulluluk' ruhunu konu alan kitaplar belirlenerek İstanbul derslerinde okutulacak" denildi.