İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İlaç krizi 3 yıldır yaşanıyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ilaç krizinin üç yıldır yaşandığına dikkat çekti. Sarıalioğlu, Sağlık Bakanı'nın bazı eczanelerin stokçuluk yaptığına ilişkin açıklamasına da tepki gösterdi.

Bir süredir ilaç sektöründe yaşanan krizler gündemden düşmüyor. Kimi ilaçların ithal edilememesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimlerde bazı firma, depo ve eczanelerin stokçuluk yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin bu yıl da Şubat ayında gerçekleştirileceğini belirtti. Fiyat artışının 20 Şubat’ta yapılması bekleniyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, bakanlığın yaptığı denetim sonucunda 32 eczanenin ilaç stokladığı iddiasına ilişkin soL Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

“Biz açıkçası yapılan açıklamaya üzüldük" diyen Sarıalioğlu şunları söyledi:

"Bakan, bazı firmalar, bazı depolar ve 32 tane eczanenin stokçuluk yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Ancak daha sonra açıklamaların detaylarına bakıldığında, aslında yüklü alım yaptıkları tespit edilmiş. 20 Şubat’ta zam gelene kadar stok yapıp bekleyelim de sonra bunları kârlı satalım diye bir düşünce ortada yok. Ya da en azından bakanlığın bu yönde bir tespiti yok. Ben 10 liralık ilaç alırken 20 liralık ilaç almamdan dolayı stokçulukla suçlanmayı da kabul etmiyorum. Yani bu açıdan bakanın yaptığı açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bunu da zaten basın açıklamamızda anlatabildiğimizi düşünüyoruz.”

‘BU KRİZ 3 YILDIR YAŞANIYOR’

Sarıalioğlu “Bakın biz bu krizi 3 senedir yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? İlaç fiyatları 20 Şubat’ta güncellenecek. Bu kural olarak kondu. Dolayısıyla ne oluyor? Son 3 ayda 20 Şubat’ta zam gelecek beklentisine giren firmalar ilaçları kısıyor. Ya kısıyor ya sıfırlıyor. Yani iki ay daha bekleyip iki ay sonra bunu yüzde yirmi daha zamlı satma şansım varsa piyasaya vermeyeyim mantığıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla biz bunu son üç yıldır yaşıyoruz” dedi.

‘ÜÇ AYDA BİR DAHA MİNİK DÜZENLEMELER YAPILMALI’

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu “Biz bunun doğrusunun yılda bir kez yapılması yerine örneğin üç ayda bir yüzde 5 şeklinde yapılması olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği avro kuruyla reel avro kuru arasında ciddi bir fark var. Üç ayda bir daha minik düzenlemeler yapılsa meselenin bu boyutlara çıkmayacağını düşünüyoruz. Tabii ki orada yine bakanlığın belirleyeceği kurla firmaların beklentisi olan kur arasında sıkıntı çıkacaktır. Ama en azından 'senede bir kez zam alıyorum, 11 ay ilaç vermeyeyim' diye düşünmeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.