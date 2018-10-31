İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gelinen aşamayı açıkladı.

Başsavcılık, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü duyururken, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denildi.