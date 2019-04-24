İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar: Kemerlerinizi bağlayın, denize iniş yapıyoruz

İstanbul-Bodrum uçağında yapılan 'Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz' anonsu yolcuların panik yaşamasına neden oldu. Anonsun yanlışlıkla yapıldığı açıklandı.

İstanbul havalimanından 20.35’de kalması gereken İstanbul-Bodrum uçağı rötarlı olarak 21.00’da kalktı. İddiaya göre, uçağın geç kalmasıyla gerilen yolcular Milas-Bodrum hava alanına iniş esnasında yapılan anons sorası bir anda panik yaşadı. İkramların ardından yapılan “Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz” anonsu yolcuları korkuttu.

Habertürk'te yer alan habere göre, yaşanan panik sonrasında hostesler kaptanın yanına giderek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yapılan ikinci anonsla ilk anonsun otomatik anons olduğu ve yanlışlıkla devreye girdiği anlaşıldı.

Uçakta bulunan bir yolcunun ise korkudan fenalaştığı öğrenildi.