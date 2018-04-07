İstanbul Başakşehir'de tanker faciası: 12 araca çarptı

İstanbul Başakşehir'de bir tanker 12 araca çarparak kaza yaptı.

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün tamir için yolun kenarına park ettiği su tankeri, freninin boşalması sonucu geriye kayarak zincirleme kazaya yol açtı.

Edinilen bilgilere göre olay İkitelli Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Bir tanker arıza yapınca sürücü aracı kenara çekti.

Araçtan inerek arızayı gidermek için tankerin altında giren sürücü, bu sırada aracın kaymaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sürücü, kayan tankerin altında yaralandı. Bu sırada trafiğin yoğun olduğu caddede geri geri kayan tanker, araçlara çarpmaya başladı.

Ortalığı savaş alanına çeviren tanker 12 araca çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda sürücü dışında yaralanan olmazken, polis ekipleri yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.