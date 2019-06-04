İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Yeni usulsüzlüklerin nedeni YSK olacaktır

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, YSK'nin soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararını eleştirerek, 'Bu kişilerden kaynaklı yeni usulsüzlüklerin nedeni YSK olacaktır' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine yönündeki kararına hukukçulardan tepki geldi.

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, YSK'nin verdiği bu kararın 6 Mayıs'ta verdiği kararla çeliştiğini söyleyerek, "Bu kişilerden kaynaklı yeni usulsüzlüklerin nedeni YSK olacaktır” dedi.

'İPTAL EDİLME KARARIYLA ÇELİŞİYOR'

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, “İlk bakışta haklarında sadece soruşturma açılmış kişilerin masumiyet karinesi gereğince görevini yapması engel teşkil etmiyor gibi görünse de bir zat kendisinin şikâyet konusu yaptığı usulsüzlüklerin sorumlusu konumunda bulunan kişilerin yeniden seçim kurulunda görevlendirilebileceğine ilişkin YSK kararı, 6 Mayıs 2019 tarihli İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin kararla çelişmektedir” diye konuştu.

Durakoğlu, “Bu nedenle tedbiren bu görevlendirmelerin tekrar yapılması doğru değildir" ifadesini kullandı.

'HUKUKİ DEĞİL SİYASİ OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR'

Ankara Barosu Başkanı avukat Erinç Sağkan da seçimlerin yenilenme kararının siyasi olduğunun ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"YSK’nin, haklarında bizzat suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, görevlerine devam etmesi kararı, aslında usulsüz oluşturulan sandık kurullarının seçimin sonuçlarına tesir etmediğinin ikrarı ve açıkça ilanı olup, verilen seçim iptali kararının da hukuki değil siyasi olduğunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiştir” dedi.