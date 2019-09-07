İstanbul Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy ilçesinde 3. Havalimanı yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgeye orman itfaiyesinden araçlar da sevk ediliyor.

Bugün öğlen saat 14.00 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzeri İstanbul Havalimanı yolunda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre, ormanlık alan içerisinde kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yoğun dumanı gören yuttaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale ederken ekipler söndürme çalışmalarında zorluk çekti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Jandarma ekipleri yangının meydana geldiği alanda çevre güvenliğini sağladı. Öte yandan, Orman İtfaiyesine bağlı ekipler de itfaiye ekiplerine destek verdi. Olay yerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çevrede bulunan bir su tankı da söndürme çalışmaları için alana getirildi.