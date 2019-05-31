İşsizlik rekor kırarken 5 AKP'liye toplam 92 bin TL maaş...

İşsizlik rakamları her ay rekor kırarken, iki gün içinde devlet bankaları ve cumhurbaşkanlığında işe alınan 5 AKP'liye aylık toplam 92 bin TL maaş ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında 2,5 milyon kişiye istihdam sözü verirken, işsizlik verileri her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor.

DİSK'in açıkladığı verilere göre geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 669 bine ulaşırken, Albayrak'ın istihdam sözü de çoktan hayal olmuş durumda.

Milyonlarca emekçi işsizlikle sınanırken, AKP'de bir dönem görev alan eski parti yöneticileri bu hafta içinde yüksek maaşlarla çeşitli kurumlarda istihdam edildi.

CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar'ın yaptığı açıklamaya göre, kamu bankaları ve cumhurbaşkanlığında görevlendirilen Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Faruk Çelik ve Mevlüt Uysal aylık 19,750 lira maaş alacakken, Bülent Arınç ise aylık 13 bin lira maaş alacak.