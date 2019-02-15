İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre Kasım ayında işsizlik yüzde 12.3 oldu.

TÜİK, Kasım ayı işsizlik raporunu açıkladı.

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi. İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 oldu.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Kasım’da, bir önceki yılın aynı döneminde göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 0.8 puanlık düşüşle yüzde 46.5 oldu.