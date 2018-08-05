İşsizlik maaşında değişiklik

İşsizlik maaşından yararlanma konusunda yeni bir düzenleme daha yapıldı. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan 'devamsızlık' koşulu kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı 100 günlük icraat programında “işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği” ifadeleri de yer aldı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu esneklik, işsizlik sigortası fonundan yararlanmak için gerekli olan temel parametrelerde olmayacak. İşsizlik maaşı alabilmek için "son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması" koşulları değiştirilmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve “sürekli çalışmış olma” şartı yeniden tanımlanacak.

Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan önceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinde de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, “Hizmet akdi devam etmesine karşın, son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirilenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenleme ile artık hak kazanabilecekler”dedi.

Haziran ayı verilerine göre, işsizlik sigortası fonundan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere yapılan ödeme tutarı ise 366 milyon 148 bin 97 TL düzeyinde.