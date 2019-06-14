İsrailli bakandan ABD'ye çağrı: Türkiye'ye güvenmeyin

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, ABD ve NATO'ya Türkiye'ye güvenmeme çağrısında bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, başkent Tel Aviv’deki yerel bir radyo kanalı programında Türkiye'nin S-400 alımını işaret ederek, ABD ve NATO’ya, “gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye’ye güvenmeme” çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan ABD’nin, Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurma kararını desteklediğini belirterek, “Türkiye'nin stratejik yönelimi artık Avrupa değil, NATO üyesi olmasına rağmen NATO üyeliği bile değil. Türkiye'nin stratejik yönelimi, bağımsız bir politikayla Müslüman bir ülke olarak İslam dünyasında yerini almaktır” diye konuştu.