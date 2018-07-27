İsrail'in 'Ebru Özkan anlaşması' iddiasına ilk yanıt geldi

İsrail'de gözaltında tutulan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığı iddiasına yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump'ın, 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının serbest bırakılmasını istediği ileri sürüldü.

Bu adımın da rahip Brunson'un serbest bırakılması anlaşması kapsamında olduğu iddia edildi.

İddiaların ardından konuşan bir Türk yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.