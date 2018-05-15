İsrail, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini talep etti.

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve "bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı" söylenmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise daha sert bir hamle yaptı ve Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini talep etti.

Türkiye'nin Kudüs Konsolosu Gürcan Türkoğlu, Türkiye ile Filistin nezdinde aynı zamanda Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi konumunu üstleniyor.

Türk yetkililer konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.