İşportacı torunlar ortalığa saçıldı: Osmanoğlu iade-i itibar istiyormuş

2. Abdülhamit'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, dedesinin 1935'te Çin istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Osmanoğlu, dünyadaki hanedanlıklar gibi anılmak istediklerini de söyleyerek, 'İade-i itibar verilmeli' diye konuştu.

AKPlilerin her fırsatta övgüyle söz ettiği gerici 2. Abdülhamit'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sinema filmi projesi için Düzce'ye geldi.

Abdülhamit'in 4'üncü kuşak torunu olan Osmanoğlu, "Hanedan Sürgünü" isimli bir film çekmeyi planladıklarını söyledi.

ABDÜLHAMİT'iN TORUNUNU ÇİN İSTİHBARATI ÖLDÜRMÜŞ!

DHA'nın haberine göre, Osmanoğlu, 2.Abdülhamit'in torununun 1935'te Çin istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Osmanoğlu, "1935 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın oğlu Selim Efendi ve Selim Efendi'nin oğlu Abdülkerim Efendi İngiliz ve Çin istihbaratı tarafından şehit edildi. Biz bunu daha önce de söylemiştik" diye konuştu. Osmanoğlu, dedesinin New York'a bulunan mezarını Türkiye'ye getirmek için DNA testi yapılacağını da söyledi.

'İADE-İ İTİBAR VERİLSİN'

Dünyadaki hanedanlıklar gibi itibar görmek istediklerini söyleyen Osmanoğlu, "Osmanlı'yı biz sözde seviyoruz, özde sevemiyoruz. Bunlar acı gerecekler. Osmanlı ile alakalı lokantalar var, kafeler var, Osmanlı adına her şey var hatta arkalarına bile Osmanlı tuğraları asıyorlar, buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ HANEDANI TANIMIYOR'

Osmanoğlu, Osmanlı hanedan mensuplarının büyük sıkıntılar çektiğini iddia ederek, sinema filminde bunları anlatacaklarını söyledi. "Vatandaşlarımız, milletimiz hanedanın nerede yaşadığını bilmiyor" diyen Osmanoğlu, çöpten yemek yediklerini iddia ederken, torunların hayatları pek çok kez skandallarla gündeme gelmişti.

