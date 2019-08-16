Isparta'da maden arama çalışmaları su kaynağını yok edecek

Isparta Yalvaç ilçesi Hisarardı köyündeki maden sahası alanı için 'ÇED raporu gerekli değildir' kararı verildi. Bu kararla birlikte Hisarardı köyünden doğan ve Yalvaç ilçesinin tamamının beslendiği su kaynağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı.

Isparta Yalvaç ilçesinin tamamının beslendiği ve Hisarardı köyünden doğan su kaynağı, bölgede genişletilen maden sahası alanı nedeniyle tehlike altında.

Yalvaç Belediyesi'nin vatandaşlara şebeke suyu sağlamak amacıyla kullandığı su kaynağının da bulunduğu alandaki maden sahasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı il müdürlüğü eliyle genişletilmesine neden olacak "saha için ÇED raporu gerekli değildir" kararı verildi.

'SU KAYNAĞI KURUTULMAK İSTENİYOR'

soL'un ulaştığı belediye yetkilisi, maden çalışmalarının, bölgeye su sağlayan kaynağı kurutacağını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir kaynak suyu etrafında bilinçsizce maden çalışmaları yapılacak olması sonucunda, kaynağımızı besleyen yer altı su damarlarının, patlatma yoluyla yok olabileceğini, kaynağın kapasitesinin düşeceğini öngörüyoruz. Üstelik tahsisi Yalvaç Belediyesinin olmasına rağmen köy halkına ve belediyeye sorulmadan, görüş dahi alınmadan tepeden inme bir şeyler yapılıyor. Bizim bu durumdan zaten sonradan haberimiz oldu. Kurumlarla gerekli yazışmalarımızı yaptık ve itiraz ettik"

'BAKANLIK ÇALIŞMASI ZATEN KURAKLIK GÖSTERİYORDU'

Belediye yetkilisi maden arama çalışmalarının su kaynağına yakın bir yerde yapılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, "Bakanlıktan bize gelecek yıllara ilişkin ilçenin su durumunu gösteren bir çalışma geldi. Zaten bu çalışmada, 2040 yılında Yalvaç'ın aşırı kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, Bakanlık kendisi yazmış. Zaten maden çalışması yapılmasa dahi olacaklar bunlar ve durumu öngören de Bakanlığın kendisi" dedi.

'GEREKİRSE TOPLANARAK PROTESTO ETMELİYİZ'

ozyalvac.com sitesinde yayımlanan bir haberdeyse, Hisarardı Köyü Muhtarı Hasan Aydın'ın değerlendirmelerine yer verildi. Muhtar Aydın, durumun takipçisi olacaklarını belirterek, “Hisarardı Köyümüzde Suçıktığı dediğimiz mevkide, bayram sonrasında maden arama kazısı yapılacağı, bu aramada, Yalvaç’ı besleyen su kaynağının kaybolma ihtimalinin bulunduğu öğrenilmiştir. Kazı yapılacak alan fotoğraflarla tespit edilmiş olup, ayrıca bu tepenin altında tarihi eser olma ihtimalinin olduğu da dile getirilmektedir. Yalvaçlı ve Yalvaç halkı olarak, suyumuza sahip çıkmalıyız. Gerekirse toplanarak bu durumu protesto etmeliyiz” diye konuştu.

İmza toplayarak maden sahasının genişletilmesine karşı gelen köy halkının imzaları da Yalvaç Belediyesinin itiraz dilekçesine eklendi.

Bölgede içilebilir düzeyde kaynak suyu çıkıyor ve bu kaynağın kaybedilmesi yazın nüfusu 100 bini bulan ilçeye büyük zarar verecek.