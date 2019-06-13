İSPARK veriler silinmiş!

İSPARK’ta verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği ve 1 Nisan’dan önceki verilerin silindiği öne sürüldü...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ta verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Meclis gündemine getirdi. Tanal, yaptığı açıklamada, “31 Mart gecesi seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı anlaşılınca İSPARK otoparklarında, personelin kullandığı ve toplanan para ile kesilen fişlerin depolandığı el terminalleri değiştirildi. 1 Nisan'dan önceki veri kayıtlarının silinip, toplanan para miktarı ortaya çıkmasın diye el terminali cihazlarının değiştirildiği belirtiliyor” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede de, “1 Nisan'dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için el terminali cihazları değiştirilmiştir?” sorularını yöneltti.