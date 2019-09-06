İSPARK otoparklarında 'değnekçi' operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden 'değnekçi' olarak bilinen kişilere operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden 'değnekçi'lere operasyon düzenledi. ÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün İSPARK'tan yapılan açıklamada, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi yönünde uyarıda bulunulmuştu. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İBB: 153 BEYAZ MASA'YA İHBARDA BULUNUN Geçtiğimiz gün İSPARK'tan konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. İSPARK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istenmişti.