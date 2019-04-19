İSPARK çalışanına skandal paylaşımından sonra soruşturma açıldı

İSPARK kabini içinde elinde para desteleriyle çektiği fotoğraflarının altına “tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” yazarak “paraları FETÖ’cülere ve CHP’lilere vermem” diyen Bekir Aslıtürk ismi bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu’nun oturmasının ardından, sosyal medyanın gündemine bir paylaşım oturdu.

Belediyenin şirketlerinden olan İSPARK’a ait kabin içinde elinde para desteleriyle çektiği fotoğraflarının altına “tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” yazarak “paraları FETÖ’cülere ve CHP’lilere vermem” diyen Bekir Aslıtürk ismi bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İSPARK’TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Odatv’nin haberine göre İSPARK’tan açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu fotoğraftaki paraların günlük hasılata ait olduğu belirtilirken, “Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir” denildi. Açıklamada, söz konusu İSPARK çalışanı ile ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İşte o açıklamanın tamamı: