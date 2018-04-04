İspanya Komünist Gençliği’nden Türkiye Komünist Gençliği’ne destek

İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE), Türkiye Komünist Gençliği’ne yönelik faşist saldırılara ve hükümet baskılarına karşı TKG’ye desteğini belirten bir dayanışma mesajı yayımladı.

İspanya Komünist Gençlik Birliği, Türkiye Komünist Gençliği’ne yönelik saldırılara ilişkin dayanışma mesajı yayımladı.

2016’daki darbe girişiminden beri Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE), 22 TKG üyesinin gözaltına alınması üzerine yayımladığı dayanışma mesajında desteğini şu cümlelerle ifade etti:

“TKG’nin, Türkiye gençliğini NATO’nun gerçek kimliği ve Erdoğan hükümetinin uygulamaları konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının başarılı olacağına güvenimiz tamdır. Faşistler ve polis arasındaki işbirliğinin nedenini de bu başarı açıklamaktadır. TKG’nin maruz kaldığı provokasyonları ve zulmü şiddetle kınıyor, vermiş olduğunuz mücadeleye desteğimizi göstermek istiyoruz."

Türkiye’nin, özellikle Orta Doğu’da olmak üzere, emperyalist ülkeler arasındaki mücadelede bir konum elde etmek istediğini gördüğünü söyleyen UJCE, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan son olayları da Türkiye’nin emperyalist bir kutup oluşturma çabası olarak değerlendiriyor. TKG’nin NATO‘nun emperyalist kimliğine ve Erdoğan hükümetinin ikiyüzlülüğüne işaret eden konumlanışına katılan UJCE, hükümetin baskıyı ve adli yaptırımları TKP ve TKG’nin bu konudaki başarılarını engellemek adına bir araç olarak kullandığını belirtiyor.

Açıklama, TKG’nin eylemlerine sunulan destekle ve Erdoğan hükümetinin politikalarına karşı mücadele ederken tutuklanan bütün anti-emperyalist gençlerin serbest bırakılması talebiyle sona eriyor.