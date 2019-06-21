İsmailağa Cemaati '23 Haziran' kararını açıkladı

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi. Açıklamada​, seçimde AKP adayı Binali Yıldırım'ın destekleneceği ilan edildi.

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Cemaatten yapılan açıklamada AKP'li Binali Yıldırım'a destek verileceği kaydedildi.

Cemaatin açıklamasında “AKP ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: ‘Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz’ diyorlar” denilen açıklamada, “Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz" denildi.

BİNALİ YILDIRIM DESTEK İSTEMİŞTİ

Binali Yıldırım ve eski bakanlardan Mehdi Eker, Fatih’te İsmailağa camiisini ziyaret ederek, İsmailağa Cemaati'nden 23 Haziran için destek istemişti.