İsmail Küçükkaya'dan İnce'ye yanıt: Herkes konuşmuş, İnce kayıp...

İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'nin sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'nin sözlerine tweetler ile yanıt verdi.

İşte o tweetler;

“Kamuoyuna zorunlu açıklama/ 1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede' diye….

2-ince'ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?' Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var… Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce'nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37'de kabul etmiş. Haber değil mi?

Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.

Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.”