'İsmail Küçükkaya ile konuştum, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi'

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Yıldırım-İmamoğlu yayınına ilişkin moderatör İsmail Küçükkaya ile konuştuğunu, kendisine 'Binali Bey daha iyiydi' dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayınına ilişkin açıklamada bulundu.

Programdan sonra İsmail Küçükkaya'yı aradığını, uzun uzun sohbet ettiklerini belirten Korkmaz, "Üzerinden büyük bir yük kalkmış onu hissettim" derken, "Rahatlamıştı, kazasız belasız bu işi atlattığı için. 'Nasıldı' dedim, 'İlk bir saat çok gergindi' dedi. Ama bir şey söyleyeyim şimdi İsmail kızacak. 'Kim daha iyiydi?' dedim, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi" ifadesini kullandı.