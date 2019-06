Ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme nedeniyle AKP tarafından hedef alınan İsmail Küçükkaya, 'Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum' dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayınının moderatörlüğünü yapan gazeteci İsmail Küçükkaya yayından önce The Marmara otelinde Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme nedeniyle kendisini hedef alan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bugün canlı yayında bir açıklama yapan Küçükkaya “Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Danışmanları her şey biliyor. Türkiye’nin gözü önünde oldu her şey. Kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederi. Kimlere kimlere hakkımı helal ettim. Ama bu kez Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Kendisini Allah’a havala ediyorum. Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. O nedenle hakkımı Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum" ifadesini kullandı.